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    Türkiye'nin dört bir yanında tiyatro heyecanı

    Devlet Tiyatroları (DT), 5-11 Aralık'ta, 19 ilde 10 farklı oyunu seyirciyle buluşturacak.
    • 06.12.2022 - 10:38
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    Türkiye'nin dört bir yanında tiyatro heyecanı

    DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum, Zonguldak, Denizli, Ordu, Edirne, Kayseri, Nevşehir, Sakarya/Adapazarı, Rize, Balıkesir, Uşak, Tekirdağ/Çorlu, Çanakkale ve Edirne/Keşan'da toplam 45 temsil düzenlenecek.

    Bugün başlayacak turne programı çerçevesinde, Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Krem Karamel"i Kahramanmaraş ve Gaziantep'te, Bursa Devlet Tiyatrosu, "Meraki"yi Elazığ ve Malatya'da, Erzurum Devlet Tiyatrosu, "Ölümcül Oyun"u Samsun ve Çorum'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

    Türkiye nin dört bir yanında tiyatro heyecanı #1

    Tiyatro programı

    İzmir Devlet Tiyatrosu, "Vahşet Tanrısı"nı Sakarya ve Zonguldak'ta, Sivas Devlet Tiyatrosu, "Yapay Zeka"yı Uşak ve Denizli'de, Adana Devlet Tiyatrosu, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyununu Rize ve Ordu'da, İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Suşa ile Kiki"yi Edirne ve Keşan'da tiyatroseverlerle buluşturacak.

    AA'da yer alan ahbere göre; Ankara Devlet Tiyatrosu ise "Binbir Gece Masalları" oyununu, Nevşehir ve Kayseri'de, "Kadınlarımız" adlı oyunu Balıkesir ve Çanakkale'de, "Bizim Yunus"u ise Tekirdağ ve Çorlu'da sergileyecek.


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