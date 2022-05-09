Türkiye'nin en genç volkan konileri ziyaretçilerini ağırlıyor

Manisa’da Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı içerisinde bulunan Türkiye’nin en genç volkanik yapısı, 2 yıllık korona virüs salgını sonrası misafirlerini ağırlamaya başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda yer alan Türkiye'nin en genç volkanik yapıları ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Park alanı içerisinde Kula Divlit cüruf konisi ve lav akıntısı, parazit koniler, spatter koniler lav tünelleri ve hendeklerin gözlemlenebildiği alan ziyaretçilerine Türkiye'de eşine az rastlanabilecek bir deneyim sunuyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş yolu üzerinde ziyaretçiler hem 11 bin yıl öncesi volkan akıntılarının bıraktığı etkileri görebiliyor hem de ahşap köprüler üzerinde zamanda adeta yolculuğa çıkıyor.

Öte yandan Kula'nın Sandal Mahallesi'nde bulunan Divlit Tepe volkanitleri de ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunuyor. Ahşap köprülü yol üzerinden volkan dağının zirvesine çıkan ziyaretçiler, zirvede volkan akıntılarını gözlemleyebiliyor.





Hyaran bırakıyor

Yerli ve yabancı pek çok turistin ilgiyle gezdiği 11 bin yıllık volkan konileri, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.



