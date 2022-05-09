Petrol
111.52
-0.77%
Euro
15.75
-0.12%
Dolar
14.97
0.20%
Altın
899.59
-0.62%
Borsa
2477
0.75%
Bitcoin
512.723
-3.44%
BTXN Coin
15.37
1.18%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Türkiye'nin en genç volkan konileri ziyaretçilerini ağırlıyor

    Manisa’da Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı içerisinde bulunan Türkiye’nin en genç volkanik yapısı, 2 yıllık korona virüs salgını sonrası misafirlerini ağırlamaya başladı
    • 09.05.2022 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'nin en genç volkan konileri ziyaretçilerini ağırlıyor

    Manisa'nın Kula ilçesinde Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda yer alan Türkiye'nin en genç volkanik yapıları ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Park alanı içerisinde Kula Divlit cüruf konisi ve lav akıntısı, parazit koniler, spatter koniler lav tünelleri ve hendeklerin gözlemlenebildiği alan ziyaretçilerine Türkiye'de eşine az rastlanabilecek bir deneyim sunuyor.

    Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş yolu üzerinde ziyaretçiler hem 11 bin yıl öncesi volkan akıntılarının bıraktığı etkileri görebiliyor hem de ahşap köprüler üzerinde zamanda adeta yolculuğa çıkıyor.

    Öte yandan Kula'nın Sandal Mahallesi'nde bulunan Divlit Tepe volkanitleri de ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunuyor. Ahşap köprülü yol üzerinden volkan dağının zirvesine çıkan ziyaretçiler, zirvede volkan akıntılarını gözlemleyebiliyor.

    Türkiye nin en genç volkan konileri ziyaretçilerini ağırlıyor #1

    Hyaran bırakıyor

    Yerli ve yabancı pek çok turistin ilgiyle gezdiği 11 bin yıllık volkan konileri, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.



    İlginizi Çekebilir

    Batshuayi derbide penaltı kaçırdı
    Futbol

    Batshuayi derbide penaltı kaçırdı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Vladimir Zelensky: Ruslar 200’e yakın kültürel mirasa zarar verdi
    Dünya

    Vladimir Zelensky: Ruslar 200’e yakın kültürel mirasa zarar verdi

    Görüş Bildir