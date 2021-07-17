Türkiye'nin inşa ettiği Gana Millet Cami ve Külliyesi ibadete açıldı

Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da inşa edilen Sultan Ahmet tarzı Gana Millet Cami ve Külliyesi, hizmete girdi.

Çoğunluğu Hristiyan olan Gana'da Müslümanlar için Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Cami ve Külliyesi hizmete açıldı. Başkent Akra'da düzenlenen açılış törenine Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Devlet Başkanı Yardımcısı Mahmudu Bawumia, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üst düzey yetkililer, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ERBAŞ: "NEREDE EZAN VARSA, ORADA BARIŞ VE KURTULUŞUN ÇAĞRISI VARDIR"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, İslam'ın insanlığın, huzur, güven, refahını hedefleyen ve bunu gerçekleştirecek evrensel ilkeleri ortaya koyan bir din olduğunu belirtti.

Camilerin sadece bir ibadethane olmadığını aynı zaman Müslüman kardeşlerinin, muhabbetlerinin mayalandığı müstesna yerler olduğuna işaret eden Erbaş, "Nerede bir kubbe bir minare varsa, nerede ezan varsa, gökyüzüne yükseliyorsa hiç şüphesiz orada barış ve kurtuluşun çağrısı vardır." dedi.

Erbaş, İslam şehirlerinin camilerin etrafında hayat bulduğunun altını çizerek, "İlim irfan, ahlak, adalet, sevgi, saygı, şefkat, merhamet, dünyanın dört bir yanına bu kutlu mekanlardan yayılmıştır." ifadesini kullandı.

"AFRİKA, ZENGİN KÜLTÜR VE MEDENİYETE SAHİP"

İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden güçlü izler taşıyan Afrika'nın, farklı ırk dil ve inanışları asırlarca büyük bir huzurla bünyesinde barındırdığını dile getiren Erbaş, Afrika'nın zengin kültür, medeniyete ve sanat mirasına sahip bir kıta olduğunu söyledi.

Afrika kıtasında Müslümanlar tarafından birçok devlet kurulduğunu, önemli ilim havzaları oluşturulduğunu irfan ve hikmet anlayışları ortaya çıktığını kaydeden Erbaş, bu kıtanın samimi, çalışkan, barış seven insanlarıyla İslam'ın adalet, merhamet ve tevhit ilkeleri buluşunca bütün insanlığa ve çağlara örnek olacak bir iyilik, şefkat ve güzel ahlak inşa edildiğini ifade etti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla Türk hayırseverlerin destekleriyle dünyanın birçok coğrafyasında nice camilerin inşa edildiğini anlatarak, bu camilerden birinin de Akra'da açılan Gana Millet Camisi ve Külliyesi olduğunu söyledi.

CAMİ VE KÜLLİYE, SEVİNÇLE KARŞILANDI

Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışına katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini anlattı.

Sarki Alhaji Musa, Türkiye'nin, tüm Gana Müslüman halkının faydasına dokunacak bir hediye verdiğini belirtti.

Bugün Gana'da yeni bir gün doğduğunu ifade eden Musa, "Gana'daki tüm Müslümanlar için yeni ve mutlu bir gün. Cami için Türkiye'ye teşekkür ederiz." dedi.

Amina Salisu da yıllardır televizyonda gördüğü güzel camilerden bir benzerini ülkesinde görmekten çok mutlu olduğunu kaydederek, böyle bir ortamda huzur ve huşu içinde ibadetini yapabileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN EMANETİ"

Gana'da tarihi bir gün yaşandığını dile getiren Salisu, Türkiye hükümetine teşekkürlerini iletti.

Aisha Futa, "Böyle güzel bir cami, Batı Afrika'nın hiçbir ülkesinde bulunmuyor. Gana'ya böyle bir cami yapıldığı için çok mutluyuz, caminin inşası için destek verenlere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mallam Jabiru Audu da Türkiye'nin Gana'ya verdiği bu emanete iyi bakacaklarını ifade ederek, "Bu cami, Akra'yı güzelleştirecek ve inşallah bu cami gayrimüslimlerin İslam'a girmelerine vesile olacak." ifadesini kullandı.

Aisha Humaira ise Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışı vesilesiyle Gana'nın farklı bölgelerinden Müslümanların bir araya gelmelerinin çok güzel bir manzara oluşturduğunu kaydetti.