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    Türkiye'nin Oscar adayı Kerr filmi oldu

    95’inci Akademi Ödülleri için Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı, Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr filmi olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 11:39
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    Türkiye'nin Oscar adayı Kerr filmi oldu

    95. Oscar'da En İyi Uluslararası Film dalında, Türkiye'nin adayı Kerr filmi oldu. Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.

    Türkiye nin Oscar adayı Kerr filmi oldu #1

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    Türkiye'nin Oscar adayı Kerr filmi oldu

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