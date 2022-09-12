Türkiye'nin Oscar adayı Kerr filmi oldu

95’inci Akademi Ödülleri için Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı, Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr filmi olarak belirlendi.

95. Oscar'da En İyi Uluslararası Film dalında, Türkiye'nin adayı Kerr filmi oldu. Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.

Film ne anlatıyor

Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın’ın rol aldığı film Can’ın, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olması üzerinden gelişen olayları anlatıyor.