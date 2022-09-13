Akademi Ödülleri’nde Türkiye'yi En İyi Uluslarası Film kategorisinde temsil edecek olan Kerr filmi merak konusu oldu..

Bu yıl 95.’si dağıtılacak olan Akademi Ödülleri’nde Türkiye'yi En İyi Uluslarası Film kategorisinde temsil edecek film merak ediliyordu.95. Akademi Ödülleri, En İyi Uluslarası Film kategorisi için Türkiye'nin aday adayı belli oldu.

Tayfun Pirselimoğlu imzalı Kerr filmi, Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" adayı olabilmek için yarışacak.

Tayfun Pirselimoğlu Kerr filmi ile İstanbul Film Festivali ve Antalya Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.

Kerr filmi konusu

Film, babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olan Can'ın hikayesini ele alıyor.Kasabada işlenen cinayetin ardından polise ifade veren Can'ın köyden çıkışına izin verilmez.

Can köyde kapana sıkışıp kalmıştır ve köyde babasının garip arkadaşları ile tanışmaya başlamıştır.Kasabada tuhaf olaylar yaşanmaya başlar ve Can artık tek çareyi buradan kaçmakta bulur.

Can köyden kaçmak istiyordur ancak tuhaf olaylardan dolayı kasabadan çıkışlar yasaklanmıştır.Çıkışı olmayan bir arafa dönüşen bu hikayede Can neredeyse deliliğin eşiğine gelmiştir.

Kerr filmi oyuncuları

Kerr filminde Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın, Sinan Benginer, Gafur Uzuner ve Tansu Biçer gibi oyuncular yer alıyor..