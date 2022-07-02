Türkiye'ye iadesi sağlanan tarihi Kabe örtüsü yeniden sergilendi

Türkiye'ye iadesi sağlanan 18'inci yüzyıla ait el dokuması Kabe örtüsü, kapsamlı konservasyonun ardından Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde yeniden ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Türkiye, özellikle 2000'li yılların başından itibaren yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin iadesi için ilgili ülkelerle yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde, 2002'de kurulan Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu, kültür varlıklarının iadesini sağlıyor.

AA'da yer alan habere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu tarafından, cami ve mescitlere hayırsever kişi ya da kurumlarca bağışlanmış (teberrükat) eşyalara ait envanter fişleri ve İngilizce çevirileri dijital ortamda hazırlanıyor.





Eser, 2003'te Türkiye'den kaçırıldı

Damat İbrahim Paşa'nın Nevşehir'de yaptırdığı Kurşunlu Camisi'ne bir hac dönüşü hediye ettiği tahmin edilen ve 1700'lü yılların ortalarına tarihlenen el dokuması Kabe örtüsü de 2003'te Türkiye'den kaçırıldı.

Türkiye'ye iade edildi

Londra'da bir antikacıya satılmak istenirken, antikacının Topkapı Sarayı Müzesi'ne örtülere ilişkin fikir sorması üzerine eserin yeri tespit edildi.

VGM Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu'nun da ilgili kurumlarla irtibat kurarak yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda, tarihi Kabe örtüsü, 2004'te Türkiye'ye geri getirildi.