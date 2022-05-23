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    Türkmen Şöleni'nde 50 bin kişi buluştu

    Erdemli ilçesinde düzenlenen 31. Geleneksel Türkmen Şöleni'nde 50 bin yörük doyasıya eğlendi.
    • 23.05.2022 - 01:08
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    Türkmen Şöleni'nde 50 bin kişi buluştu

    Mercin'in Erdemli ilçesi Çamlığı'nda düzenlenen Türkmen Şöleni'nde, yörük çadırları kurularak gelen konuklara sıkma, börek, ayran ve doğal limonata ikramlarında bulundu.

    50 bin yörük şenliğe katıldı

    Türkiye’nin dört bir tarafından yöresel halk oyunu ekiplerinin de yer aldığı şölene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve 50 bin yörük katıldı.

    Türkmen Şöleni'nde 50 bin kişi buluştu - VİDEO

    Durmaz: "Birlik ve beraberliğin en güzel görüntüsü"

    DHA'nın haberine göre; etkinlikte konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Erdemli’de düzenlenen 31'inci Geleneksel Türkmen Şöleni'nde bulunmaktan çok mutluyum. Yörüklerin biraraya geldiği, birlik ve beraberliğin en güzel görüntüsü olan Türkmen Şöleni, hayırlı uğurlu olsun. Bu meydanı dolduran yörük kardeşlerime çok teşekkür ederim. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

    Türkmen Şöleni nde 50 bin kişi buluştu #1

    Ünlü sanatçılar sahne aldı

    Etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise şölenin, kentin tanıtılması ve kardeşliğin doruğa çıkarılması için çok önemli bir faaliyet olduğunu söyledi.

    Şölende, Ayşe Dinçer, Mustafa Yıldızdoğan ve Demet Akalın sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

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