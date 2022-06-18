Ukrayna, 2023 Eurovision'un ev sahibi yapılmamasına tepkili

Avrupa Yayın Birliği'nin ülkede devam eden savaş nedeniyle "Ukrayna’nın 2023 Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmama kararı" Ukrayna tarafından kınandı.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko yaptığı açıklamada alınan kararı kınayarak, "Bu kararın değiştirilmesini talep edeceğiz çünkü tüm taahhütleri yerine getireceğimize inanıyoruz. Ukrayna’nın Eurovision-2023’e ev sahipliği yapması için ek müzakereler talep ediyoruz" dedi.

2023 Eurovision yarışması İngiltere'de

İHA'nın aktardığına göre; geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen yarışmada, Ukrayna’yı temsil eden Kalush Orchestra isimli grup Stefania şarkısıyla birinci olmuş, İngiltere ise ikinci olmuştu. Gelecek yıl düzenlenecek 2023 Eurovision şarkı yarışmasına İngiltere’nin ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.