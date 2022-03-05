Ukrayna'nın önemli müzelerinden olan Lviv Müzesi'ne koruma önlemi

Ukrayna'nın önemli müzelerinde olan ve kültür merkezinin uğrak yerlerin birini teşkil eden Lviv Müzesi, savaşta zarar görmesin diye önlemler alındı.

Rus ordusunun Lviv'e de topyekün saldırı başlatması endişesi var. Etnoğrafya müzesi çalışanları bunun için önlem aldı.

Ukrayna kültürünün önemli tarihi eserlerinin sergilendiği müzenin binası da eşsiz olarak niteleniyor.

Tavan süslemeleri ve mozaikleri 20'inci yüzyılın başından kalma. Müze müdürü Stepan Pavluk Petroviç, binanın, doğrudan roket veya füze saldırısına dayanamayacağını söyledi.





"PUTİN'DEN KORUMAK İÇİN ÖNLEM ALIYORUZ"

Petroviç, "Füze saldırısından korunamayız. Ama yakın bölgelere düşen füzelerin şok dalgasından korunabiliriz. Burada avrupalı meslektaşlarımızı ve ziyaretçileri kıskandıran muhteşem bir koleksiyonumuz var. Bu tarihi eserleri Putin'den korumak için önlem alıyoruz" dedi.

