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    Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali eylülde başlayacak

    Bu yıl 29.'su organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de gerçekleştirilecek.
    • AA
    • 02.04.2022 - 10:14
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    Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali eylülde başlayacak

    Yapılan açıklamaya göre festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, "Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışmas ve Adana Kısa Film Yarışması düzenlenecek.

    Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgileri, festivalin internet sitesinde yer alacak. Festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra sinema sempozyumu, atölyeler, sergiler ve söyleşiler de yapılacak.

    Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali eylülde başlayacak #1

    BİR HAFTA SÜRECEK

    Festival 12 ve 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.


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