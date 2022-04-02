Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali eylülde başlayacak

Bu yıl 29.'su organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, "Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışmas ve Adana Kısa Film Yarışması düzenlenecek.

Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgileri, festivalin internet sitesinde yer alacak. Festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra sinema sempozyumu, atölyeler, sergiler ve söyleşiler de yapılacak.

BİR HAFTA SÜRECEK

Festival 12 ve 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.