Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde gerçekleştireceği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri bünyesinde düzenlenen ve ana konser mekanı bu yıl Selçuklu Kongre Merkezi olan festival, 30 Eylül'e kadar devam edecek. Dünyanın çeşitli yerlerine ait mistik müziklerin bir araya geleceği festivalin ilk gününde Katalan sanatçı Jordi Savall sahne alacak.

AA'da yer alan habere göre; festivalde 23 Eylül'de Mısır'dan El-Hadra Ensemble, 24 Eylül'de Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov, 25 Eylül'de Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, 26 Eylül'de Almanya'dan Pera Ensemble, 27 Eylül'de Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, 28 Eylül'de Hindistan'dan Dhruv Sangar, 29 Eylül'de Türkiye'den Cengiz Özkan ve 30 Eylül'de İran'dan Hesameddin Seraj konser verecek.

Sema gösterisi

Kapsamlı bir restorasyonun ardından şehrin kültür ve sanat merkezi olarak tamamlanan Tantavi Han da 28 Eylül'de yapılacak "İnançların Dili" konseriyle açılacak. Mevlana Müzesi de 29 Eylül'de "Ayin-i Şerif" olarak isimlendirilen sema ayinine ev sahipliği yapacak.