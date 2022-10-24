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    UNESCO listesindeki Göbeklitepe'de öğütme taşları bulundu

    Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan UNESCO Kalıcı Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de, öğütme taşları gün yüzüne çıkartıldı.
    • 24.10.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:38
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    UNESCO listesindeki Göbeklitepe'de öğütme taşları bulundu

    Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul, bu yılki kazılarda günlük kullanıma işaret eden öğütme taşları bulunduğunu belirterek, "Analizleri bize bu faaliyetlerin neler olduğu hakkında fikir verecek. Bunları da bu kış döneminde yapmayı planlıyoruz." dedi.

    Arkeolojik kazılarda elde edilen bilgilerin çalışmalar yapıldıkça, veri analizine gidildikçe değiştiğini kaydeden Karul, Göbeklitepe'ye ilişkin genel kabul gören bazı konuların geçerliliğini koruduğunu, bazılarının çok doğruyu yansıtmadığını gördüklerini ve başka olasılıkları da düşünmeye başladıklarını belirtti.

    Süregelen tartışma

    AA'da yer alan habere göre; Kurul; "Bunlardan öne çıkan konulardan bir tanesi her ne kadar Göbeklitepe'de sadece kimilerine göre tapınak olarak adlandırılan kamusal yapıların olduğu önerilse de konut tarzında, barınak tarzında mekanların olduğu biliniyordu. Bunların daha fazlasına ulaşıldı. Dolayısıyla artık 'Buranın bir toplanma merkezi mi, yoksa insanların aynı zamanda yaşadıkları bir yerleşme mi' sorusu daha fazla tartışılır hale geldi."

    UNESCO listesindeki Göbeklitepe de öğütme taşları bulundu #1

    Kamusal yerleşmeler olma olasılığı

    Göbeklitepe ile birlikte benzeri çağdaş yerlerden biri olan Karahan Tepe veyahut da bölgedeki diğer taş tepeler kapsamındaki kazılarda da yine konutlarla karşılaşmış olmamız bu yerlerin içlerinde kamusal yapıları barındıran yerleşmeler olma olasılığı daha da artırdı." dedi.


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