UNESCO tarafından belirlenen Güney Kore’de deneyimlenebileceğiniz yerler

UNESCO Doğal Dünya Mirası olan, benzersiz gelgit düzlüklerine ekoturizm kapsamında ziyaret edilebilecek üç farklı nokta belirlendi.

Doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlayan, bölge halkının ekonomik açıdan gelişimini ve sosyo-kültürel değerlerin korunmasını da destekleyen ‘ekoturizm’, son yılların öne çıkan alternatif turizm anlayışlarından biri.

Güney Kore ise, ekoturizm kapsamında sahip olduğu zenginlikleriyle ekolojik sistemi koruyarak, gelecek nesillere aktarmaya yönelik sorumluluk hisseden gezginler tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Güney Kore’de ziyaret edilebilecek dünyanın çeşitli otoritelerince de kabul görmüş doğal yaşam ve ekoturizm değerleri bir araya getirildi.

Doğayı korurken yaşamı yenilemek üzerine tasarlanan bu başarılı turizm destinasyonları, yarattığı olumlu ekonomik ve kültürel gelişimle komşu bölgeler için de başarılı birer model oluşturuyor.

2021 yılında BM Dünya Turizm Örgütü tarafından ‘Dünyanın En İyi Turizm Köyleri’ arasına alınan Purple Island (Mor Köy) ve Ungok Köyü, turizmi bölge halkı için kalkınma ve refah adına önemli bir itici güç haline getirmenin başarılı birer örneği.

1000 yıl önceye dayanan köy

Purple Island (Mor Ada), insan yerleşiminin 1000 yıl önceye dayandığı bir köy. 20. yüzyılın sonunda kentleşme ve sanayileşmenin bir sonucu olarak, nüfusu giderek azalmaya başlayan köyde 1980'lerde 700 kişi yaşıyordu.

Ana geçim kaynağı açık deniz balıkçılığı ve tarım olan köydeki nüfus, 2021 yılında 130’a kadar gerilemişti.

Bölge sakinleri, sosyal ve ekonomik kalkınma için turizme dayalı bir canlanma sağlamak üzere harekete geçti ve bölgeyi bir turizm cazibe merkezi haline getirmeye odaklanan çalışmalara başladı.

Masallar diyarı

Masallardan fırlamış gibi turistleri kendisine hayran bırakan bu yerde ilk olarak 2015 yılında Mor Köprü inşa edildi. Böylece Banwol ve Parkji Adaları birleşmiş oldu. Ardından tüm evler çatıları da dahil olmak üzere boyanırken adanın dört bir yanına krizantemler, manolyalar ve lavantalar dikildi.

Bugün adayı ziyaret ettiğinizde çiçeklerden köprülere, evlere ve hatta köy içerisinde çalışan elektrikli servis araçlarına kadar her şeyin mora büründüğüne şahit oluyorsunuz.

Keyifli bir etkinlik

Purple Island'ı ziyaret eden gezginler, adayı gezmek için bisiklet kiralayabiliyor ya da adanın mor elektrikli araçlarından yararlanabiliyor.

Banwol Coffee Shop'ta verilen bir kahve molasının ardından da yaklaşık 600 yıl önce köy sakinleri tarafından ekilmiş karaağaç, yaban mersini, gümüş manolyası, kamelya, Songak sarmaşığı ve Asya yaseminlerini içeren Banwol Köyü Dang Ormanı'nda yürüyüş de keyifli etkinliklerden biri.

Mucizevi bir görsellik

Mucizevi bir görsellik sunan bu köyde, aynı zamanda unutulmaya yüz tutan kültürel mirasın hatırlanması da hedefleniyor. Bu kapsamda da, hızla azalan ve yaşlanan köy sakinlerinin sahip olduğu bol balık için Dangje duası, iyi bir hasat için yangınla mücadele duası gibi sayısız kültürel miras yeniden canlandırılıyor.

Böylece hem köy sakinleri hem de gezginlerin keyif alabileceği bir ‘ada kültürü’ oluşturuluyor. Bu çabalarla, bir kaç yıl öncesine kadar turistler tarafından nadiren gelinen bu yeri, Ağustos 2020'den Temmuz 2021'e kadar tam 200 bin turist ziyaret etti.

Ziyaretçilerin zihinsel rahatlığı

Doğadan ve bölge kültüründen alınan ilhamla ziyaretçilerine zihinsel ve bedenen tazelenme hissi sunan Ungok köyü ise, tarih öncesi döneme ait dolmen adı verilen taş mezarlar içermesi sebebiyle tarihi bir değere de sahip. Köy, hüzünlü bir göç öyküsünü, sakinlerinin son yıllardaki çabalarıyla adeta bir turizm başarısına çevirdi.

UNESCO tarafından tescillendi

1981 yılında bölgeye santral kurulması nedeniyle sular altında kalan köydeki 156 haneden 236 kişi yerleşim alanlarını terk etmişti. Ardından 2000 yılında Ungok köyünde bulunan 447 dolmen, UNESCO Dünya Mirası olarak tescil edildi.