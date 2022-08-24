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    UNESCO'nun Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na turist yoğunluğu

    UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Nemrut Dağı’nda hafta sonu yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.
    • 24.08.2022 - 10:18
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    UNESCO'nun Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na turist yoğunluğu

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan Nemrut Dağı'na, yurt dışı ve içinden her yıl binlerce turist akın ediyor. Güneşin doğuşu ve batışını 2 bin yıllık tarihi taş heykellerin yanında çıplak gözle izlemek isteyen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Nemrut Dağı'nda hafta sonu da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

    İHA'da yer alan habere göre; binin üzerinde yerli ve yabancı turistin çıktığı Nemrut Dağı'ndaki ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarası karşısında bolca fotoğraf çektirdi.

    UNESCO nun Mirası Listesi ndeki Nemrut Dağı na turist yoğunluğu #1

    Güneşin batışı ve doğuşu

    Güneşin batışını izleyen turistler, sabah güneşin doğuşuna da şahitlik ediyor. Nemrut dağını ziyaret eden turistler, güneşin doğuşunu ve batışını seyretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, zirvedeki heykellerin ve manzaranın muhteşem olduğunu söyledi.


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