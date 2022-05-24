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    Ünlü Afrikalı albino müzisyen Salif Keita Türkiye'ye geliyor

    Salif Keita, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'ne konuk olacak.
    • 24.05.2022 - 10:38
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    Ünlü Afrikalı albino müzisyen Salif Keita Türkiye'ye geliyor

    Afrika'nın ve ülkesi Mali'nin müziğini 40 yıldır dünyaya yenilikçi bir tarzla sunan Salif Keita, Başkent Kültür Yolu Festivali'ne konuk olacak.

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Mayıs-12 Haziran'da Ankara'daki farklı kültür duraklarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. CSO Ada Ankara Ana Salon, 3 Haziran'da Salif Keita'yı konuk edecek.

    AA'da yer alan habere göre, Afrika topraklarında Albino hastalığı nedeniyle bembeyaz bir siyah olarak doğan ve Mali İmparatorluğunu kuran Soundjata Keita'nın torunu Keita, Afrika'dan geleneksel, Batı'dan modern ezgileri bir araya getirdiği şarkılarını başkentlilerin beğenisine sunacak.

    Ünlü Afrikalı albino müzisyen Salif Keita Türkiye ye geliyor #1

    Film müziği ile tanınıyor

    Yenilikçi müziği sayesinde Türkiye'de ve dünyada büyük beğeni toplayan Keita, Muhammed Ali'nin hayatının anlatıldığı Ali filminin müziği ile de tanıyor.


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