Ünlü heykeltraş Rodin'e sanatın gerçekliğini hatırlatan kız çocuğu

Ünlü heykeltraş Rodin atölyesinde çalışırken yanında bulunan küçük bir kız çocuğundan aldığı gerçeklik olgusu, sanatın yaratıcılığını gözler önüne seriyor.

Dünya sanat tarihinin en önemli heykeltraşlarından olan Fransız Agustine Rodin, şüphesiz sanatın ve sanatçılığın en önde gelen figürlerinden biridir. Ünlü heykeltraş atölyesinde çalışırken, ona yardımcı olan kadının kızıyla yaşadığı diyalog, sanatta gerçeklik olgusunu bizlere hatırlatıyor.

Yine birgün heykel yapan Rodin, heykeli yontmaya devam ederken, onu dikkatle izleyen küçük kız çocuğunun da bakışları üzerindeydi. Heykeli iyice yontmeya devam eden Rodin, sanatın dehasını konuştururken, küçük kız da hayranlıkla kendisini izlemektedir.

Heykel bittiketen sonra kızın tepkisi ise masum olduğu kadar, gerçekliği de gözler önüne seriyor.

"Fazlalıkları atıyorum"

Küçük kız Rodin'e "Aaaa orada bir heykel olduğunu nasıl anladın" deyince Rodin içinden şu sözleri geçirir: "Demekki, ben bir şey yapmadım heykel zaten vardı ve ben sadece fazlalıklarını atıyorum" der.