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    Ünlü Keman virtüözü Ara Malikian, İstanbul'da konser verecek

    Ünlü keman virtüözü Ara Malikian, The Ara Malikian World Tour kapsamında 9 Haziran’da İstanbul'da konser verecek.
    • 12.04.2022 - 09:25
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    Ünlü Keman virtüözü Ara Malikian, İstanbul'da konser verecek

    Enerji dolu performansı ile dinleyenlerini hayran bırakan Ara Malikian, New Age’den beslenen klasik müzik olarak tanımladığı stiliyle gittiği her yerde biletleri günler öncesinde tükenen dünya turnesini, Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul’a taşıyor.

    DHA'da yer alan habere göre; ilk konserini 13 yaşında veren Ara Malikian’ın müziğe ve kemana olan tutkusu yıllar içinde onu dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden biri yaptı.

    Müziği ile ilham veren, özgün performanslarıyla tutkusunu kemanıyla anlatan Ara Malikian, bu sefer ilhamını kendi oğlundan aldı.

    Ünlü Keman virtüözü Ara Malikian, İstanbul da konser verecek #1

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