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    Ünlü kültür ürünlerinden olan Sivas halısının üretimi bir yıldır durdu

    Pandemi dünyaca ünlü Sivas halısını da vurdu, sipariş verenler 5 yıl eklemek zorunda kalırken pandemi nedeni ile son bir yıldır üretimi tamamen durdu.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 11:51
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    Ünlü kültür ürünlerinden olan Sivas halısının üretimi bir yıldır durdu

    Sivas'ta cezaevinde kadın mahkumlar tarafından üretilen, özellikleri ile ünü dünyaya yayılan Sivas halısı dokumacılığı pandemi engeline takıldı.

    Metre karesinde 360 bin ilmek bulunan Sivas halısı, dokumasında kullanılan iplik ve keskin renkleri ile dikkat çekerken tek bir halının dokunması tam 1 yıl sürüyor. 6 metre kare büyüklükteki bir halının satış bedeli ise işçiliğine göre 5 ila 10 bin TL arasında.

    Ünlü kültür ürünlerinden olan Sivas halısının üretimi bir yıldır durdu #1

    5 YIL BEKLEME SÜRESİ

    Sivas halısına sahip olmak isteyen bir kişi sipariş verdikten sonra tam 5 yıl beklemek zorunda kalırken pandemi, bu halıya sahip olmak isteyenlerin işini biraz daha zorlaştırdı.

    Pandemi tedbirleri nedeniyle cezaevinde son bir yıldır halı üretimi durdu. Üretim durunca siparişlerin teslim süreleri de sarktı.

    Ünlü kültür ürünlerinden olan Sivas halısının üretimi bir yıldır durdu #2

    KURS HEDEFİ

    Öte yandan Sivas Halk Eğitimi Merkezi önümüzdeki aylarda açacağı Sivas Halısı Dokumacılığı kursları ile Sivas Halısı üretimini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.


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