Ünlü ressam Michelangelo'nun eseri 33 milyon dolara satılacak

Rönesans dönemi sanatçısı Michelangelo'nun yıllar sonra keşfedilen çizimi, Paris'te 33 milyonluk rekor değerle satışa sunulacak.

İngiliz müzayede evi Christie’s tarafından yapılan açıklamada, Michelangelo'nun 2019'da keşfedilen bir çiziminin önümüzdeki ay Paris'te satışa sunulacağı ve 33 milyon dolara satılabileceği belirtildi.

Rönesans dönemi sanatçısı

Rönesans İtalyan sanatçısının özel ellerdeki birkaç eserinden biri olan çizim, 1907'de Paris'te satıldı ve Michelangelo okulunun eseri olarak faturalandırıldı. Bir Christie's uzmanının onu Michelangelo'nun kendilerinden biri olarak tanıdığı 2019 yılına kadar büyük ölçüde unutuldu.

İlk eser olma özelliği

Çizimin, sanatçının 15. yüzyılın sonlarından kalma ilk eserlerinden biri olduğu düşünülüyor. Masaccio'nun Neofitlerin Vaftizi adlı bir freskte tasvir edilen titreyen bir adamı yeniden canlandırıyor.