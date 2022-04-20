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    Ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in köşkü restore edilecek

    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Eskihisar sahilinde arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey'in müze olarak kullanılan köşkü restore edilecek.
    • 20.04.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 12:22
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    Ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in köşkü restore edilecek

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yatırım programına alınan ve 1884 yılında inşa edilen köşk için çalışmalara bu yıl başlanacak. Arkeolog, müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey'in yaz aylarında konakladığı, Eskihisar sahilindeki köşkü restore edilecek. Planlarını Osman Hamdi Bey'in çizdiği, Fransız mimarisinden özellikler taşıyan ve inşası 1884'te tamamlanan köşkün, birçok malzemesi de yurt dışından getirildi.

    Ölene kadar yaz aylarını köşkte geçiren Osman Hamdi Bey, birçok tablosunu da burada yaptı. 1987'den bu yana müze olarak kullanılan ve içinde Osman Hamdi Bey'in eserlerinin kopyaları, fotoğrafları, eşyaları ve heykellerinin yer aldığı köşkün bazı bölümleri, mevsimsel etkiler nedeniyle zamanla çürümeye başladı.

    Ünlü ressam Osman Hamdi Bey in köşkü restore edilecek #1

    Restorasyon için kapatıldı

    DHA'da yer alan habere göre; Çatının bir bölümü çürümeye yüz tutarken, dış cephede kullanılan ahşap dekor, motif ve lambalar da hasar gördü. Köşkteki çürüme nedeniyle her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği müze, 2 yıl önce restorasyon için kapatıldı.


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