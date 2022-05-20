Ünlü sanatçı Vangelis Odysseas Papathanassiou hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Vangelis Odysseas Papathanassiou'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ünlü sanatçıyı temsil eden avukatlık ofisi, bugün yaptığı açıklamada, Papathanasiou'nun 17 Mayıs Salı akşamı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Paris'te koronavirüs tedavisi görüyordu

AA'nın haberine göre; ünlü bestecinin Paris'te Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.

İlk bestesini 4 yaşında yaptı

1943'te Yunanistan'ın Volos kentinde dünyaya gelen Papathanasiou, beste yapmaya 4 yaşında başladı, 79 yıllık yaşamına çok sayıda başarı ve ödül sığdırdı.

Birçok film, belgesel ve televizyon programı için de beste yapan sanatçının, "Mythodea" isimli eseri NASA'nın 2001 Misyonu için kullanıldı.

Ateş Arabaları ile Oscar kazandı

New Age ve elektronik müzik bestecisi olarak ün yapan Papathanasiou, 2002 FIFA Dünya Kupası marşını da besteledi.

1981 İngiliz yapımı olan Ateş Arabaları filmi için bestelediği müzik, Papathanasiou'ya Oscar ödülü kazandırdı.

Miçotakis'ten başsağlığı mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu acı haber tüm müzik dünyasının dünyaya mal olmuş sanatçı Vangelis'i, Oscar'ların, Mythodea'nın, büyük başarıların ve elektronik müziğin öncüsünü kaybettiğini anlatıyor." ifadesini kullandı.