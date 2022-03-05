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    Ünlü şarkıcı Jack Savoretti, Türkiye'de konser verecek

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jack Savoretti, 30 Kasım'da İstanbullularla buluşacak. Bu aynı zamanda şarkıcının Türkiye'ye ilk gelişi olacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 12:10
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    Ünlü şarkıcı Jack Savoretti, Türkiye'de konser verecek

    İngiliz akustik şarkıcı ve söz yazarı Jack Savoretti, yeni albümü ‘Encore’un genişletilmiş özel versiyonu olan ‘Europiana Encore’un tanıtımı için dünya turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak. ‘Grey’s Anatomy’ dizisine ‘Wonder’ şarkısıyla damgasını vuran şarkıcının Türkiye’de önemli bir hayran kitlesi bulunuyor. Savoretti, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Volkswagen Arena’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

    Ünlü şarkıcı Jack Savoretti, Türkiye de konser verecek #1

    BÜYÜK BAŞARI KAZANMIŞTI

    Şarkıcı, ‘Europiana Encore’ albümünden, Pino Donaggio ve Vito Pallavicini’nin 1965 yıllarındaki İtalyan klasikleri ‘Io che non vivo senza te’ şarkısını 1966 yılında Dusty Springfield’in ‘You Don't Have To Say You Love Me’ olarak İngilizce söyleyip küresel çapta başarı yakalamıştı.


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