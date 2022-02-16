Unutulmaz yapımların 'baba' karakteri: Gazanfer Özcan

Yarım asrı aşkın sanat hayatında birçok dizi, tiyatro oyunu ve filme imza atan usta sanatçı, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

Oynadığı baba rolleriyle sevilen usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın vefatının ardından 13 yıl geçti. Kuruntu Ailesi"nin Hüsnü Kuruntu'su, Avrupa Yakası'nın Tahsin Bey'i, doğal komikliği ile unutulmaz sanatçı, Semiha Hanım ile Celalettin Bey'in beş çocuğundan üçüncüsü olarak 27 Ocak 1931'de İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi.

Cihangir Firuzağa İlkokulu'nun ardından Beyoğlu Ortaokulu'na devam eden sanatçı, Vefa Lisesi'nde okurken oynadığı, "Hisse-i Şayia" adlı oyundaki "Bican Efendi" rolü sayesinde tiyatroyla tanıştı.

Özcan, daha sonra Şehir Tiyatrolarının çocuk bölümüne girdi. Sanatçı, Komedi Tiyatrosu'nda 1955 tarihli "Mahallenin Romanı" oyununda, rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıktı, başarılı olunca kadroya girdi.

PEK ÇOK FİLMDE ROL ALDI

Gazanfer Özcan, 1950 ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde de rol aldı. Ayıca 1962 yılına kadar hem çocuk hem de yetişkin oyunlarında tiyatro izleyicisiyle buluştu.

Gönül Ülkü Özcan ile 1962'de evlenen usta oyuncu, eşiyle Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosunu hayata geçirdi. Türkiye'de sit com türünün öncülerinden biri sayılan "Kuruntu Ailesi"nde, unutulmayan "Hüsnü Kuruntu" karakterini canlandırdı.

TRT'de 7,14 ve 21 Temmuz 1985'te izleyiciyle buluşan "Hüsnü Kuruntu" adlı tiyatro oyunu izleyicinin beğenisini kazanınca, yönetmenliğini Uğur Erkır'ın yaptığı dizi, 10 Ekim 1985'te yayın hayatına başladı.

Beş yılda 121 bölüm yayınlanan dizinin ardından, 155 bölüm devam eden Hüsnü Bey Amca ve 47 bölüm süren Bizim Kuruntu Ailesi dizisi de izleyicilerin beğenisine kazandı.

"BEN HÜSNÜ KURUNTU'YUM"

Usta sanatçı, kendisinin nasıl biri olduğuna yönelik bir soruya, "Kuruntu Ailesi'ndeki Hüsnü, benim ta kendim. Babamla benim karışımım, Hüsnü Kuruntu. Oradan varın, yola çıkın, nasıl bir insan olduğumu, ölçüp anlarsınız. Ben özel hayatımda, bir Hüsnü Kuruntu'yum." sözleriyle yanıt vermişti.

DEVLET SANATÇISI OLDU

Uzun süre sinemaya ara veren Özcan'a, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi. Komser Şekspir filmiyle 2000 yılında sinemaya dönen Özcan, eşi Gönül Ülkü'yle birlikte 2002'de 50. yıl jübilesini yaptı.

Birçok yapımda aile babası karakterini oynayan Özcan, senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, 2004'te yayın hayatına başlayan "Avrupa Yakası" dizisinde Tahsin Sütçüoğlu'nu canlandırdı. Son olarak Özcan, 2007'de vizyona giren Beyaz Melek filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

GAZANFER ÖZCAN ÖLDÜ

Usta oyuncu, kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1 buçuk ay boyunca tedavi gördüğü hastanede 17 Şubat 2009'da hayata veda etti.