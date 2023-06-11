Üsküdar'da 100 bin genç yaza merhaba dedi Üsküdar Belediyesi'nin, "Yaza merhaba" etkinliği kapsamında düzenlenen konsere 100 bin kişi akın etti.

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Üsküdar Belediyesi'nden ücretsiz müzik şöleni...

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde Manga ve Köfn gibi sevilen grupların sahne aldığı Harem meydanındaki etkinliğe 100 bin kişi akın etti.

Böylelikle cumartesi akşamı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynana UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasındaki 80 bin seyirci sayısı geçilmiş oldu.

Sahneye denizden ulaşabildiler

Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Harem'e giden yollarda yoğunluk oluşurken konsere karadan ulaşamayan Manga'nın solisti Ferman Akgül ve grubun diğer üyeleri deniz yoluyla konser alanına gelebildi.

Yazın coşkusunu Üsküdar'da yaşamak için binlerce kişi sevilen şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

"Yaz Üsküdar'da çok güzel geçecek"

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, etkinlik sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hilmi Türkmen, paylaşımında, "Gençler, YKS öncesi son haftasonu bir konser olsa ne güzel olur dediler, yaptık! Harem'de 100 bin genç, Manga ve Köfn ile 'İyi ki Üsküdar var' dediler! Sizi çok seviyoruz. Unutmayın, yaz Üsküdar'da çok güzel geçecek" ifadelerini kullandı.