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    Usta oyuncu Erol Taş'ın 24'üncü ölüm yıl dönümü

    Beyaz perdeye "kötü adam" rolleriyle yansıyan 50 yıla 600 film sığdıran duayen oyuncu Erol Taş, sinemaseverler tarafından ölümünün 24. yılında anılıyor...
    • 08.11.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:19
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    Usta oyuncu Erol Taş'ın 24'üncü ölüm yıl dönümü

    Türk filmlerinde kötü adam karakterine hayat vermiş duayen sanatçı Erol Taş, 28 Şubat 1926'da Erzurum'da dünyaya geldi.

    Taş, ilkokul tahsilini bitirdikten sonra boksa ve sinemaya karşı ilgi duymaya başladı.

    Babasının vefatının ardından annesiyle beraber İstanbul'a taşınan sanatçı, ailesine yardım etmek için eğitimine ara verdi ve çalışmaya başladı.

    Boksta 2'inci oldu

    Yeşilçamın aranan yüzü olan Taş, başarılı oyunculuğunun yanı sıra boksörlüğüyle de tanınır. Boks sporunda, 1947 yılında İstanbul ve Türkiye ikinciliği kazanan sanatçı, askerden sonra ise bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı.

    Usta oyuncu Erol Taş ın 24 üncü ölüm yıl dönümü #1

    Erol Taş'ın sinema ile serüveni

    Arkadaşlarıyla beraber izledikleri bir film çekimine mahalledeki serserilerin musallat olması üzerine cesur tavırlarıyla olaya müdahale etti.

    Serserilere karşı gösterdiği tutum ve tavırları yönetmen Lütfi Akad'ın dikkatini çekti ve böylelikle bir kavga sahnesinde rol almak için teklif alan sanatçı, figüranlık ve küçük rollerle sinemada görünmeye başladı.

    Dönemin en popüler filmlerinde yer alıp adından söz ettirmeyi başaran sanatçı, Sussuz Yaz, Şoför Nebahat, Yılanların Öcü ve Dila Hanım gibi akıllarda kalan filmlerde rol aldı.

    Usta oyuncu Erol Taş ın 24 üncü ölüm yıl dönümü #2

    "Bir aktörüm ben, halkın sevdiği bir aktör"

    Sanat hayatının yanı sıra kahvecilik de yapan Taş, Cankurtaran'daki kahvesinde verdiği bir röportajda, müşterilerine özenle hizmet ettiğini belirterek, şunları söylemişti: "Her şeyden önce sinemacıyım, bir aktörüm ben, halkın sevdiği bir aktör. Bunun yanında ikinci işim şu kahvedir. Şu kahvede ayrıca insanlara hizmet ve hürmet ediyorum. Sinema seyircisi, Anadolu'dan tutun, bugün yurt dışındaki vatandaşlarımız dahi sinemayı seyredebiliyor. Fakat kahvede çok enteresan olaylar, enteresan müşteriler oluyor. Saat saat değişiyor."

    Usta oyuncu Erol Taş ın 24 üncü ölüm yıl dönümü #3

    Ölümünün 24. yılında anılıyor

    45 yıllık sanat hayatında son nefesine kadar yüreği sinema aşkı ile dolu olan oyuncu Erol Taş, yaşamı boyunca birçok ödüle layık görüldü.

    AA'nın haberine göre, Türk sinemasında figüran rolleriyle birlikte yaklaşık 50 yıla damga vuran ve 600'e yakın filmde rol alan sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle "Devlet sanatçısı" unvanı almıştı.

    İstanbul'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu Samatya SSK Hastanesi'nde kaldırılan Taş, 8 Kasım 1998 tarihinde vefat etti.

    Usta oyuncu Erol Taş ın 24 üncü ölüm yıl dönümü #4


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