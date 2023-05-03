Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu: En büyük ödül halkın bana verdiği ödüldür Türk Sineması'nın yaşayan usta isimlerinden olan Kayhan Yıldızoğlu; "En büyük ödülüm, halkın bana verdiği sevgidir" dedi.

AA

Aralarında Kara Murat ve Malkoçoğlu'nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rolleri canlandıran 90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, hayranlarının sevgisine ilişkin "Bu öyle bir sevgi ki yollarda boynuma sarılırlar, gelip resimler çektirirler, sohbet ederler. Bir tanesi bir gün beni kırmadı. El üstünde tuttular." dedi.

Usta oyuncu Yıldızoğlu, dolu dolu geçirdiği kariyerinin dönüm noktalarını, Şener Şen ile 3 yıl yaşadığı bodrum katını, Muhsin Ertuğrul'un Atatürk ile anısını, rol aldığı yerli ve yabancı yapımlarda yaşadığı ilginç anıları anlattı.

"En büyük ödül halkın sevgisidir"

Kendisi için en büyük ödülün halkın olan sevgisidir diyen Kayhanoğlu;

"Esas en büyük ödülüm, halkın bana verdiği sevgi. Bu öyle bir sevgi ki yollarda boynuma sarılırlar, gelip resimler çektirirler, sohbet ederler. Bir tanesi bir gün beni kırmadı. El üstünde tuttular. Onlara son derece kalpten teşekkür ediyorum."

"Sanat bir bütündür"

Sanat hakkında da önemli açıklamalar yapan usta aktör şöyle devam etti;