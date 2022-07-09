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    Usta oyuncu Sencar Sağdıç hayatını kaybetti

    Pek çok yapımda rol alan özellikle Ahlat Ağacı filmindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Sencar Sağdıç, yaşama veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 11:53
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    Usta oyuncu Sencar Sağdıç hayatını kaybetti

    Babam ve Oğlum, Düşler ve Yokoluşlar, Kosmos, Vay Başıma Gelenler, Hadi İnşallah, Kardeşim Benim gibi farklı birçok filmde yer alan oyuncu Sencar Sağdıç 68 yaşında hayatını kaybetti.

    Usta oyuncu Sencar Sağdıç hayatını kaybetti #1

    "Filmleriyle hatırlayacağız"

    Sağdıç’ın ölüm haberini İzmir Kısa Film Festivali sosyal medya hesabından, "Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar ağabeyimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağız" sözleriyle duyurdu.


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