Usta oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet'in ikinci ölüm yıldönümü

Oynadığı filmler ve canlandırdığı karakterlerin. yanı sıra yönettiği filmlerle de Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına giren oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, vefatının ikinci yılında anılı

200 kadar film ve dizide rol alan Tibet, öğretmen anne-babanın çocuğu olarak 27 Mart 1938'de Ankara'da dünyaya geldi. Kartal Tibet, 30 Haziran 2020'de hayatını kaybetti.

Usta sanatçının hayatına dair bazı notlar...

Sanatçı, henüz ilk okuldayken Radyo Çocuk Kulübü'nde "Ayşe Abla" piyeslerinde başrol konuşmaya başladı. Ardından Devlet Tiyatrolarındaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde sahneye çıktı.

Şiir yarışmasına katılan sanatçı, okuduğu eserle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler arasında düzenlenen yarışmada Ankara birincisi oldu.

Sanatçının babası Hasan Tibet, bir süre sonra avukatlık mesleğine yöneldi.

Karaoğlan ile Yeşilçam'a adım attı

Kartal Tibet, Ankara Kolejinin ardından, beden eğitimi öğretmenliği, bir süre sonra da babasının isteğiyle hukuk fakültesini bitirerek avukat oldu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne giren sanatçı, mezun olduğu 1960'ta Albert Camus'un yazıp, Mahir Canova'nın sahneye koyduğu bir oyunda rol aldı.

Sanatçı, 1961'de, kuruluşunda yer aldığı Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nde, 4 piyes yönetti. 20 oyunda rol aldı ve çeşitli oyunlarda yönetmenlik yaptı.

Suat Yalaz'ın, 1960'da çizmeye başladığı "Karaoğlan"ın film uyarlamasında oynaması için teklif götürdüğü Tibet, "Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit" adlı filmle Yeşilçam'a adım attı. Gündüz Sencer ile 1963'te evlenen sanatçının, 1964'te Kanat, 1973'te Kumru adını verdiği çocukları dünyaya geldi.

Tarkan rolüyle ün kazandı

Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri "Malkoçoğlu" ve "Kara Murat" olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı.

Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı "Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu", "Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı", 1967 yapımı "Karaoğlan: Bizanslı Zorba", "Karaoğlan: Yeşil Ejder" ve 1972 yapımı "Karaoğlan Geliyor" adlı filmlerle devam etti.

AA'da yer alan habere göre; usta oyuncu daha sonra Sezgin Burak'ın çizdiği "Tarkan" karakterinin, 1969'da çekilen sinema uyarlamasında rol aldı. Tarkan'ı canlandıran sanatçı, seriye 1970'te "Tarkan: Gümüş Eyer", 1971'de "Tarkan: Viking Kanı", 1972'de "Tarkan: Altın Madalyon" ve 1973'te "Tarkan: Güçlü Kahraman" filmleriyle devam etti.

"Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi sayısız melodramda da başrol oynayan sanatçı, "Zambaklar Açarken" ve "Çalıkuşu gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedisinde ve tarihi filmde rol aldı.

20'den fazla Kemal Sunal filmi yönetti

Kartal Tibet, 1977'de "Tosun Paşa", filminde yönetmen koltuğuna oturdu ve Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı 20'nin üzerinde unutulmaz filmle toplam 56 yapımı yönetti.