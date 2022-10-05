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- Usta romancı Yaşar Kemal’in eserleri mozaiklere yansıdı
Usta romancı Yaşar Kemal’in eserleri mozaiklere yansıdı
Adana’da usta yazar Yaşar Kemal’in anısına, Yer Demir, Gök Bakır temasıyla, 10 ülkeden 13 sanatçının katıldığı 2’nci Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu’nda üretilen eserler, sergilenmeye başlandı.
- 05.10.2022 - 09:53
10 ülkeden 13 sanatçının katıldığı 2’nci Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu, usta yazar Yaşar Kemal’in anısına Yer Demir Gök Bakır temasıyla 75’inci Yıl Sanat Galerisi’nde 19 Eylül'de başladı.
İtalya, ABD, İran, Türkiye, İsrail, Arjantin, Kolombiya, Avusturya, Belçika ve Brezilya’dan sanatçıların katılımıyla düzenlenen sempozyum dün sona erdi. Çağdaş mozaiklerin yer aldığı eserler, Tiyatro Fuaye Salonu’nda sergilenmeye başlandı.
Eserler mozaiklere yansıtıldı
DHA'da yer alan habere göre; sanatçıların birçoğu, ilk kez okudukları Yaşar Kemal’in eserlerindeki etkileri, mozaiklere yansıtmaya çalıştıklarını bildirdi.
10 Ekim'e kadar açık
Yapılan açıklamda serginin 10 Ekim Pazartesiye kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.