Usta sanatçı Kartal Tibet'e veda

83 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam sinemasının usta ismi Kartal Tibet, Zincirlikuyu Camii'nden yapılan törenle defnedildi.

Yeşilçam sinemasının hafızalara kazınan isimlerinden olan oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti.

Usta oyuncu için Zincirlikuyu Camii’nde tören düzenlendi.

Törene Hülya Koçyiğit, Nuri Alço gibi çok sayıda ünlü isim, siyasiler ve sanatçının hayranları katıldı.

Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor VİDEO

KIZI KUMRU VE OĞLU KANAT TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Ölmeden önce Pandemi nedeniyle tören yapılıp kalabalığın toplanılmamasını isteyen Kartal Tibetin cenazesi Zincirlikuyu Camisi'ne getirildi. Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Kartal Tibet'in kızı Kumru ve oğlu Kanat taziyeleri kabul etti.

Oyuncu öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"FİLMLERLE SONSUZA KADAR YAŞAYACAK"

Törene katılan Hülya Koçyiğit ise "Her şeyden önce bu büyük sanatçıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Siz Türk halkının temsilcisiniz. Sanatçılar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı. Onun bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK"

Sanatçı Orhan Gencebay ise, "Tarihi kahramanları bize yansıtan kişiler onlar. Hiçbir zaman unutulmayacak kişiler onlar. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

"ÖRNEK BİR KARAKTERDİ"

Cenazeye katılanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı.

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından biri maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermiştir. Bizlere düşen sanatçımızın isminin kalıcı hala gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Örnek sanatçılarımızı maalesef birer birer kaybediyoruz. Önemli olan onların yerine onların anısını yaşatarak yeni sanatçılarımızı sanat dünyasına kazandırmak. Allah rahmet diliyorum. Ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.