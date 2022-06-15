- Haberler
- Kültür Sanat Haberleri
- Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in yaşamını anlatan belgesel: Yaparsın Şekerim
Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in yaşamını anlatan belgesel: Yaparsın Şekerim
Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in 94 yıllık yaşamını ele alan Yaparsın Şekerim belgeseli, gösterime girdi.
- 15.06.2022 - 10:57
Yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı, senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı belgeselin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi.
Seslendirmesini ünlü oyuncu Demet Evgar'ın yaptığı belgeselin müziklerini ise Serpil Günseli hazırladı.
Teşekkür etti
Gösterimin ardından belgeselde anılarını anlatan tüm isimlerle sahneye çıkan sanatçı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepinize sesleniyorum; Yaparsınız şekerim" dedi.