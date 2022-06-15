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    Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in yaşamını anlatan belgesel: Yaparsın Şekerim

    Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in 94 yıllık yaşamını ele alan Yaparsın Şekerim belgeseli, gösterime girdi.
    • 15.06.2022 - 10:57
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    Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in yaşamını anlatan belgesel: Yaparsın Şekerim

    Yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı, senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı belgeselin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi.

    Seslendirmesini ünlü oyuncu Demet Evgar'ın yaptığı belgeselin müziklerini ise Serpil Günseli hazırladı.

    Usta tiyatrocu Haldun Dormen in yaşamını anlatan belgesel: Yaparsın Şekerim #1

    Teşekkür etti

    Gösterimin ardından belgeselde anılarını anlatan tüm isimlerle sahneye çıkan sanatçı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepinize sesleniyorum; Yaparsınız şekerim" dedi.


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