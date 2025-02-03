Uzun saçı, yüzükleri ve her şeyden önemlisi de müziğiyle iz bırakan bir ozan: Barış Manço

AA

Usta sanatçı İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te Üsküdar'da dünyaya geldi.

Manço ailesi ilk çocuklarına Savaş ismini verirken, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde doğan ikinci çocuklarına ise "Mehmet Barış" ismini vermeyi uygun buldu. Manço'nun daha sonra Oktay ve İnci ismini taşıyan iki kardeşi daha oldu. Anne ve babası 3 yaşındayken ayrılan Barış Manço, çocukluğunu babasının yanında geçirdi.

Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda başladığı eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam eden usta sanatçı, babasının vefatının ardından Galatasaray'dan ayrıldı ve eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı.

FARKLI İŞLERDE ÇALIŞTI

Manço, ilk grubunu 1958'de Galatasaray Lisesi'nde okurken Barış Manço ve Kafadarlar adıyla kurdu ve ilk bestesini Dream Girl adıyla çıkardı. Ünlü sanatçı, müzik hayatındaki ilk konserini yine Galatasaray Lisesi'nin konferans salonunda verdi.

Harmoniler grubuyla 1962'de ilk 45'lik plağını çıkaran Manço, henüz 19 yaşındayken yayınladığı bu albümde, İngilizce sözlü Twist in USA ve The Jeti simli iki parçaya imza attı.

Usta sanatçı, bu albümün ardından bir yıl sonra Belçika'da bulunan ağabeyi Savaş Manço'nun yanına giderek, Belçika Güzel Sanatlar Akademisine kaydoldu. Bu okulda resim, grafik, desen ve iç mimari okuyan Manço, bir taraftan da gece bekçiliği ve garsonluk gibi işlerde çalıştı.

DAĞLAR DAĞLAR DÖNÜM NOKTASI OLDU

Dönemin aranjman modasına tepki gösteren Barış Manço, Kızılcıklar Oldu mu?, Derule, Kirpiklerin Ok Ok Eyle gibi türküleri rock'n roll ve twist tarzlarında seslendirdi. Sychedelic müzik akımından da etkilenen grup, Ağlama Değmez Hayat şarkısıyla başarı yakaladı.

Altın Plak ödülü kazanan bu albümün ardından Barış Manço ve Kaygısızlar, Fransa'ya gitti. Burada plak çalışması yapılsa da albüm uzun süre piyasaya sürülmedi ve Kaygısızlar ile yollarını ayıran Barış Manço, 1970'te yurda döndü.

Sanatçının 1970'de bestelediği Dağlar Dağlar plağı kariyerinde adeta dönüm noktası oldu ve Manço'ya kariyerindeki tek Platin Plak Ödülü'nü kazandırdı. Dönemin ünlü müzisyenlerinden Cüneyd Orhon'un da eşlik ettiği plak, kısa sürede 700 bin sattı.

Dönemin ünlü müzik gruplarından Moğollar ile de bir süre çalışan Barış Manço'nun, Anadolu turnesi sırasında otobüsü dinamitli saldırıya uğradı. Manço'nun saçlarının uzun olması dolayısıyla gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda sanatçılar yara almadı. Antalya'da ise müzisyenlerden birinin yabancı uyruklu olması nedeniyle gözaltına alınan Barış Manço, ilk duruşmada serbest kaldı.

YENİ BİR GÜN ALBÜMÜ

Yeni Bir Gün albümünü ise 1979'da müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı Hey dergisinin, Yılın Erkek Sanatçısı ve Yılın Albümü ödüllerini aldı. Aynı yıl çıktığı Anadolu turnesinin tüm gelirlerini sağır ve dilsiz çocukların eğitimi ve tedavisi için bağışlayan Manço, daha sonra Hollanda, Belçika, İngiltere, Almanya ve Kıbrıs'ta konserler verdi.

Belçika'daki konserden dönerken 24 Ağustos 1979'da Edirne'de bir trafik kazası geçiren Manço, bir süre sahnelerden uzak kaldı ve 1981 yılının sonlarına doğru Sözüm Meclisten Dışarı albümüyle büyük beğeni topladı.

BARIŞ MANÇO EVLENDİ

Müzikte açtığı yolun yanı sıra şarkı sözleriyle de kültür hayatına önemli katkılarda bulunan Manço, birçok şarkısının son kıtasında, tıpkı halk şiiri geleneğinde olduğu gibi kendi ismine yer verdi. "Modern Çağ Ozanı" olarak adlandırılan ve eserlerinde unutulan değerleri hatırlatan Manço, şarkılarında toplumsal konulara ve ailenin önemine de dikkati çekti.

Daha önce kısa bir evlilik yapan Barış Manço, 1979'da Lale Çağlar'la dünya evine girdi ve çiftin Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey ismini verdikleri iki oğulları oldu.

İçindeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmediğini ifade eden usta sanatçı, sinema filmi olarak sadece yönetmen Oksal Pekmezoğlu'nun 1975'te çektiği Baba Bizi Eversene filminin başrolünde yer aldı.

200 BESTEYE İMZA ATTI

İlk albümüne Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı "2023" ismini veren Barış Manço, bir röportajında, "Benim birkaç hayalim var, 80 yaşındayken elimde bastonum, belki kolumda Doğukan, onun yardımıyla çıkarım sahneye ve senfoni orkestrasına 2023'ü çaldırmak en büyük ideallerimden birisi" demişti.

Müzik hayatını anlattığı 40. Yıl şarkısını besteleyen Barış Manço, bir döneme damgasını vuran şarkılarını yeniden düzenleyerek seslendirdi. Daha önce de tansiyon sıkıntıları yaşayan sanatçı, 31 Ocak'ı 1 Şubat 1999'a bağlayan gece, saat 23.30 sıralarında ani tansiyon düşmesi sonucu fenalaştı. Ambulansla Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'ne kaldırılan 56 yaşındaki Barış Manço, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sanatçının cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törenin ardından Levent Camisi'nden kaldırılarak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.