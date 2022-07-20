Van Gogh'un gizli otoportresi

İskoçya Ulusal Galerisi çalışanları, sergi öncesi yapılan rutin X-ray taraması sırasında önemli bir keşfe imza attı.

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un "Köylü Kadın Başı" adlı eserinde gizli otoportresi ortaya çıktı.

Tuvallerini arkalarını çevirerek yeniden kullanmasıyla bilinen Van Gogh'un otoportresi, 1885 tarihli eserde karton ve yapıştırıcı katmanlarının arkasına gizlenmiş olarak bulundu.

"Çok heyecanlandık"

İskoçya Ulusal Galerisi Kıdemli Resim Konservatörü Lesley Stevenson, "Görüntüyü ilk gördüğümüzde kesinlikle çok heyecanlandık. Böylesine büyük bir keşif, bir konservatörün hayatında bir ya da iki kez olur." dedi.

Kraliyet Akademisi'nde sergilenecek

Galeri yetkilileri, otoportreyi kaplayan yapıştırıcı ve kartonu esere zarar vermeden çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Van Gogh'un keşfedilen bu görüntüsü, Edinburgh'ta bulunan Kraliyet İskoç Akademisi'nde sergilenecek.