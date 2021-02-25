Van Gogh’un sergilenmemiş eseri 10 milyon dolara açık artırmada

Ünlü ressam Vincent van Gogh'un Fransa'da yaşadığı dönem yaptığı 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre' tablosu, 70 milyon TL'ye Sotheby’s Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor.

Batı dünyası sanat tarihinin tanınmış ressamlarından olan Vincent Van Gogh’un, Fransa'nın başkenti Paris’in yerleşim yerlerinden Montmarte’deki bir yel değirmenini tasvir ettiği eseri satışa çıkacak.

134 YILLIK TABLO

Hiçbir yerde sergilenmeyen 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre' tablosu, 25 Mart'ta 10 milyon dolara (70 milyon TL) Sotheby’s Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor.

Söz konusu eser, Montmartre'da Bir Sokak Manzarası adlı eser, çizildiği 1887'den bu yana tek bir Fransız ailesinin koleksiyonundaydı. Eser 25 Mart'a kadar Sotheby's'in Paris, Amsterdam ve Hong Kong'daki müzayede evlerinde sergilenecek.