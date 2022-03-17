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    Van'da köylülerin kış eğlencesi köse-gelin geleneği yaşatılıyor

    Van'ın Muradiye ilçesinde unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" geleneğini yaşatan vatandaşlar, hem kış gecelerinde eğlenceli vakit geçiriyor hem de yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor.
    • AA
    • 17.03.2022 - 12:52
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    Van'da köylülerin kış eğlencesi köse-gelin geleneği yaşatılıyor

    Yörede asırlardır oynanan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan köse-gelin oyunu geleneği, Kemerköprü Mahallesi'nde yaşayanlar tarafından sürdürülüyor.

    Soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde, üzerine bağladığı ot ve yünle hazırlanan kostümün içine giren köse, eşiyle mahalledeki evleri dolaşıp un, şeker, yağ, bakliyat gibi gıda maddeleri ve para topluyor.

    Mahalle sakinleri de kösenin eşini ve evlerden topladıklarını kaçırmaya çalışıyor. Oyunun sonunda köse ile eşinin topladığı ürünler, mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

    Van da köylülerin kış eğlencesi köse-gelin geleneği yaşatılıyor #1

    UNUTULAN GELENEK

    Kemerköprü Mahallesi Muhtarı Sabri Ebrem, köse-gelinin unutulmaya yüz tutan geleneklerden olduğunu söyledi.

    Van da köylülerin kış eğlencesi köse-gelin geleneği yaşatılıyor #2

    "GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ"

    Ebrem; "Bu oyunumuzu gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Oyun köseye gelin istenmesiyle başlıyor. Kız istenmesini ardından halaylar çekiliyor. Daha sonra köse ve eşi evlerden un, yağ, yumurta, ekmek ve para topluyor. Bu esnada köylüler de kösenin eşini kaçırmaya çalışıyor. En önemlisi toplanan gıda malzemeleri köse ve eşi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılması. Yardımlaşmanın güzel bir olan bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz."


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