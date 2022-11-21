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    Van'daki kazılarda ortaya çıkan Urartu kalıntıları turizme kazandırılacak

    Van'da Urartulara ait Körzüt Kalesi kalıntılarının bulunduğu alanda yürütülen kazı çalışmalarında, rizalitsiz (köşe çıkıntısız) tapınak ile seramik, takı ve sikkeler gün yüzüne çıkarıldı.
    • 21.11.2022 - 09:00
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    Van'daki kazılarda ortaya çıkan Urartu kalıntıları turizme kazandırılacak

    Muradiye ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Uluşar Mahallesi'ndeki kayalık alana Urartu Kralı Menua tarafından inşa edilen kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müzesi başkanlığında 2016'dan sonra ilk kez kazı çalışması başlatıldı.

    Muradiye ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Uluşar Mahallesi'ndeki kayalık alana Urartu Kralı Menua tarafından inşa edilen kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müzesi başkanlığında 2016'dan sonra ilk kez kazı çalışması başlatıldı.

    Van daki kazılarda ortaya çıkan Urartu kalıntıları turizme kazandırılacak #1

    Van daki kazılarda ortaya çıkan Urartu kalıntıları turizme kazandırılacak #2

    Van daki kazılarda ortaya çıkan Urartu kalıntıları turizme kazandırılacak #3

    Van daki kazılarda ortaya çıkan Urartu kalıntıları turizme kazandırılacak #4

    Yeni bulgular bulundu

    AA'da yer alan habere göre; kalıntıların bulunduğu alanda ayrıca 140 santimetre yüksekliğinde, 8 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde rizalitsiz tapınak, Orta Çağ'a ait sırlı ve sırsız seramikler, oda mezar, bilezik ve boncukları ile Bizans dönemine ait sikke gün yüzüne çıkarıldı.


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