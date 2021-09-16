Vefatının 5. yılında: Yeşilçam'ın yakışıklısı Tarık Akan kimdir?

'Damat Ferit' karakteriyle akıllara kazınan Tarık Akan, ölüm yılında unutulmadı. Sevenleri tarafından ölüm yılında anılan Akan'ın, hayatına dair detaylar gündeme geldi. Peki, Tarık Akan kimdir?

Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi olan Tarık Akan, Damat Ferit karakteriyle hafızalarda yer edindi.

120 filmde rol alan ve 7 kez Altın Portakal ödülüne layık görülen oyuncu, bir dönemin en başarılı simaları arasındaydı.

Ölümüyle herkesi üzen Akan, hayatını kaybettiği 2016 yılından bu yana her sene saygıyla anılıyor.

Bugün ölümünün 5. yılı olan Akan'ın hayatı ve neden öldüğü merak edilirken, "Tarık Akan kimdir?" sorusu gündeme taşındı. Peki, Tarık Akan kimdir? İşte Tarık Akan'ın biyografisi...

TARIK AKAN KİMDİR?

13 Aralık 1949 İstanbul'da dünyaya gelen Akan, 1970 yılında "Ses" dergisinin oyunculuk yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur. 1971 senesinde ilk sinema filmi Solan Bir Yaprak Gibi ile oyunculuk hayatına adım atmıştır.

Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline gelen Akan, 1972 yılında Suçlu adlı filmde oynamıştır.

Oyuncu bu filmle 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır.

1973 senesinde Yeşilçam'ın Canım Kardeşim filminde Halit Akçatepe ile başrol oynamıştır.

1974 senesinde Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı adlı filmde "Damat Ferit" karakterini canlandırmıştır.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı isimli serinin ikinci filminde de rol almıştır. Film Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı ve serinin gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan filmi olmuştur.

Akan, 1975 yılında Gülşen Bubikoğlu ile beraber oynadıkları Ah Nerede adlı romantik-komedi filmi ile büyük bir başarı elde etmiştir.

Akan, 1977 yılında Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği başrollerini Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz ile paylaştığı Sürü adlı filmde oynamıştır.

Sürü adlı film ile çok büyük başarı sağlamış, ardından 1978 yılında Cüneyt Arkın ile beraber başrol oynadığı Maden isimli film ile başarısını taçlandırmıştır.

1982 senesinde Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönetmiş olduğu Altın Palmiye Ödüllü Yol filmi ile çok büyük başarı elde etmiş ve dünyaya adını duyurmuştur.

Film 1982 senesinde Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü almıştır ve Akan, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olmuştur.

1986-1989 yıllarında Yasemin Erkut ile evlendi ve bu evliliğinden Barış Zeki ve Yaşar Özgür ile Özlem adındaki ikiz çocukları oldu.

1990-2016 yılları arasında Acun Günay ile birlikte hayatını sürdürdü.

1990 senesinde başrolünü oynadığı Karartma Geceleri adlı film Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer almıştır. Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül kazanmış olan tek erkek oyuncudur.

ÖLÜM NEDENİ

Akciğer kanserine yakalanan Tarık Akan, tedavisini İstanbul'da devam ederken 16 Eylül 2016 tarihinde 67 yaşında hayatını kaybetti.

Cenazesi, 18 Eylül 2016 günü Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliği sonrasında Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.