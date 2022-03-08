Vitrinleri yenilenen Çorum Müzesi, turizm sezonuna hazır

Ziyaretçilerini yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe götüren Çorum Müzesi, yenilenen vitrinleriyle yeni turizm sezonuna hazırlanıyor.

İç Anadolu ile Orta Karadeniz'in kesiştiği noktada yer alan Çorum'da, Hititler dönemi başta olmak üzere milattan önceki yıllara ait önemli tarihi eserler bulunuyor. Kendi devrinin süper gücü olarak kabul edilen Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum, arkeolojik anlamda Anadolu'nun önemli merkezleri arasında gösteriliyor.

Alacahöyük, Boğazkale, Şapinova, Eskiyapar ve Resuloğlu gibi arkeolojik kazı alanlarında yapılan çalışmalarda bulunan tarihi eserlerin sergilendiği Çorum Müzesi'nde, yeni turizm sezonu için hazırlıklara hız verildi. Vitrinleri yeniden düzenlenen müze, sezona hazır hale getirildi.

GEÇMİŞİ AYDINLATAN BULUNTULAR

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, 1914 yılında Sıhhat Mektebi olarak hizmet vermesi amacıyla inşa edilen tarihi binanın Türkiye'deki en önemli mimari yapılardan biri olduğunu söyledi. Asırlık binanın çeşitli amaçlarla kullanıldıktan sonra 2003 yılında müzeye dönüştürüldüğünü belirten Çakar, "Anadolu'da yüzlerce yıl hüküm süren Hitit İmparatorluğu'ndan Eski Tunç Çağı kültürüne kadar ülkemizdeki en önemli arkeolojik kazılardan dördü ilimizde yapılıyor. Bu kazılarda elde edilen her biri birbirinden nadide arkeolojik eserler, geçmişimizi aydınlatan buluntular, müzemizin vitrinlerinde sergilenmektedir." dedi.

HAYRANLIK UYANDIRAN MÜZE

Çorum Müzesi'nin hem sergilenen eserler hem mimarisiyle öne çıktığını vurgulayan Çakar, "Bu nedenle 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Avrupa Yılın Müzesi Yarışması'na Çorum Müzesi'ni aday göstermişti. Yarışmada Avrupa'nın en güzel 10 müzesi arasına girmiştik. Gelen ziyaretçilerimiz de gerek mimarimiz gerekse vitrinde sergilenen eserleri inceleyince hayranlıklarını ifade ediyor.

"17 BİN ESERİMİZ VAR"

Çorum Müze Müdürlüğü envanterinde 17 bin kadar eserimiz var. Bunlardan bin civarında olanı müzemizde teşhire sunuyoruz. 8 bin yıllık geçmişe sahip, kalkolitik dönemden günümüze kadar çeşitli dönemlere ait arkeolojik eserler vitrinlerimizde sergileniyor. Vitrin yenileme çalışmasıyla teşhirdeki 800'den fazla esere 100'den fazla eser daha eklemiş olduk. Tarihe, arkeolojiye ilgi duyan herkesi müzemize bekliyoruz." diye konuştu.