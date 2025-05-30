Wes Anderson'ın son filmi Fenike Planı vizyona giriyor

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Wes Anderson'ın, Roman Coppola ile yazdığı senaryodan sinemaya uyarladığı Fenike Planı, Zsa-zsa Korda ve kızının, Avrupa'da büyüyen karanlık bir casusluk komplosuna karışmalarını konu ediniyor.

Film; Benicio Del Toro, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Bill Murray, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Michael Cera ve Hope Davis gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.

FENİKE PLANI

Fenike Planı, bir ailenin ve aile işinin hikayesini konu ediyor. Oldukça eksantrik bir ailenin geleneksel şirketi gizemli bir casusluk olayına karışır. Ailenin son derece karizmatik reisi Zsa-Zsa Korda, belirsiz koşullar altında birkaç uçak kazasından sağ kurtulur.