Will Smith, tokat olayından sonra yeni filmle dönüyor

Oscar ödüllerinde komedyen Chris Rock'ı tokatlayan aktör Will Smith, Ben Efsaneyim filmiyle sinemaya dönüyor.

Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlamasıyla gündeme oturan ünlü oyuncu Will Smith’in yakın zamanda ekranlara dönmesi bekleniyor.

İddialara göre 53 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre içinde 2007 yılında başrolünde yer aldığı ‘I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle ekranlara dönecek.

Yapımcılığını üstlenecek

Smith’in bu kez filmin başrolünün yanı sıra yapımcılığını da üstleneceği söylentiler arasında.

Aynı karakteri canlandıracak

İddialar, filmin Smith’in yapım şirketi olan Westbrook Media tarafından çekileceği ve filmdeki Robert Neville karakterini yeniden canlandıracağı yönünde.