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    Will Smith, tokat olayından sonra yeni filmle dönüyor

    Oscar ödüllerinde komedyen Chris Rock'ı tokatlayan aktör Will Smith, Ben Efsaneyim filmiyle sinemaya dönüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 10:45
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    Will Smith, tokat olayından sonra yeni filmle dönüyor

    Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlamasıyla gündeme oturan ünlü oyuncu Will Smith’in yakın zamanda ekranlara dönmesi bekleniyor.

    İddialara göre 53 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre içinde 2007 yılında başrolünde yer aldığı ‘I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) devam filmiyle ekranlara dönecek.

    Yapımcılığını üstlenecek

    Smith’in bu kez filmin başrolünün yanı sıra yapımcılığını da üstleneceği söylentiler arasında.

    Will Smith, tokat olayından sonra yeni filmle dönüyor #1

    Aynı karakteri canlandıracak

    İddialar, filmin Smith’in yapım şirketi olan Westbrook Media tarafından çekileceği ve filmdeki Robert Neville karakterini yeniden canlandıracağı yönünde.


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