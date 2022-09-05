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    William Shakespeare'nın beş perdelik bir komedisi: On İkinci Gece

    Ünlü İngiliz yazar William Shakespeare'nın beş perdelik oyununun anlatıldığı kitabı On İkinci Gece, komedi geçidi sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:23
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    William Shakespeare'nın beş perdelik bir komedisi: On İkinci Gece

    Shakespeare'in, bu beş perdelik komedisini Noel zamanının son gecesi düzenlenen On İkinci Gece kutlamalarında, kraliyet sahnesinde oynanmak üzere yazdığı düşünülür. İnanışa göre bu kutlamalar sırasında genelde her şey altüst olur ve terslikler birbirini kovalar; oyunun adı da buna dayanır aslında...

    On İkinci Gece, görünüşün aldatıcı olduğunu ustalıklı bir mizahla vurgulayan bir yanlış anlaşılmalar, kılık değiştirmeler ve karmaşalar komedisidir.

    Alabora olan bir gemiden kurtulan ikiz kardeşler Sebastian ve Viola birbirlerini kaybetmenin üzüntüsü içinde hayata tutunmaya çalışırlar. İkizinden kopan Viola, erkek kılığına bürünmekte bulur çözümü.

    William Shakespeare nın beş perdelik bir komedisi: On İkinci Gece #1

    Sayfa: 160

    Cinsel kimlik

    Oyunun karakterleri birbirlerinin gerçek kimliğini bilmeksizin âşık oldukça, karmaşa içinden çıkılmaz hale gelir. Cinsel kimlik ve dış görünüş temalarının yoğun olarak işlendiği eser, cinselliğin bugün bile anlaşılamayan yönlerini yüzyıllar öncesinden sorgular, konu cinsellik olduğunda sınırların ne kadar belirsiz olduğunu mizahi bir yaklaşımla vurgular.


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