Yabancılaşma ve farklı kültürler temalı modern sanat sergisi

Viyana’daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), 4 farklı sanatçının yabancılaşma ve farklı kültürlerin birlikteliğini anlatan "Yabancının Şiiri isimli modern sanat sergisi açıldı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, yabancılaşma ve farklı kültürlerin bir araya gelmesi gibi konuları dört farklı perspektiften ele alan sanatçılar tarafından hazırlanan sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Faklı bakış açısı

AA'da yer alan habere göre; Yorulmaz, "Serginin fikri ve çalışmalar bizim çok ilgimizi çekti. Yabancı, farklı kültürler gibi daha çok politik olarak duyduğumuz bu kavramlar sanatçılarımız elinde farklı bir bakış açısı kazandığı aşikar" ifadesini kullandı.



