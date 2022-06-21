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    Yallah Şoför şarkısının sahibi Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli vefat etti

    Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi, Irak'ın önde gelen söz yazarı ve bestecilerinden Türkmen danatçı Muhammed Ahmed Erbilli hayatını kaybetti.
    • 21.06.2022 - 02:33
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    Yallah Şoför şarkısının sahibi Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli vefat etti

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, uzun süredir hasta olan Erbilli'nin tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdiğini söyledi.

    "Irak'ta Türkmen sanatının en büyük ustasıydı"

    Maruf, Erbilli'nin özellikle Türkmen sanatına büyük faydası dokunduğunu kaydederek, "Erbilli, Irak'ta Türkmen sanatının en büyük ustasıdır." dedi.

    Türkmen sanatçının Erbil'de birlikte yaşamanın sembolü olduğunu belirten Maruf, vefatının Erbil için büyük bir kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

    Yallah Şoför şarkısının sahibi Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli vefat etti - VİDEO

    İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 12 şarkı sözü ve bestesinin sahibi

    AA'nın haberine göre; besteleri ve sözleri Irak sınırlarını aşan Erbilli, İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi.

    Türkmen sanatçı, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 12 şarkı sözü ve bestesinin sahibi olmasından dolayı şöhretini daha da artırmıştı.

    Yallah Şoför şarkısının sahibi Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli vefat etti #1

    Bütün şarkılarının sözlerini ve bestesini kendisi yazdı

    Erbilli, 31 Ocak 2019'da yaptığı açıklamada, "Bütün şarkılarımın sözleri ve bestesi bana ait. Büyük sanatçılar bestelerimi seslendirdi. Onlarca şarkım İstanbul, Kerkük, İran ve Azerbaycan'ın ünlü sanatçıları tarafından okundu." demişti.

    Yallah Şoför şarkısının sahibi Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli vefat etti #2

    Türkmen sanatçı, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Yallah şoför" "Almağa gelin", "Kızlar el ele verin", "Yandım televizyonun elinden" başta olmak üzere 12 eserin sahibi olduğunu ifade etmişti.

    Şarkılarını Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak 3 dilde seslendiren Erbilli, Irak'ın Erbil kentinde 1933'te dünyaya gelmişti.

    Yallah Şoför şarkısının sahibi Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli vefat etti #3

    Yallah Şoför şarkısının sahibi Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli vefat etti #4

    Yallah Şoför şarkısının sahibi Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli vefat etti #5

    Yallah Şoför şarkısının sahibi Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli vefat etti #6

    Yallah Şoför şarkısının sahibi Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli vefat etti #7


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