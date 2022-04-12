Yapımcı Malek Akkad, 45 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak Çağrı filmini anlattı

Yapımcı, Malek Akkad, "Bu filmin bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum. Babamın, gurur duyduğu İslam'ı kendi anladığı şekilde tasvir ettiği bir film yapmayı amaçladığını biliyorum" dedi.

Malek Akkad, "Bu filmin bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum. Babamın, gurur duyduğu İslam'ı kendi anladığı şekilde tasvir ettiği bir film yapmayı amaçladığını biliyorum" dedi.

Akad; "Görüntüyü mükemmelleştirmek ve ardından sesi modernize etmek için çok zaman harcadım. Bir bakıma, daha önce hiç bu kadar iyi görünmemişti. Bu nedenle, bu filmleri bir kez daha dünyayla paylaşma zamanının geldiğini hissettim. Açıkçası, yaptığı işin bu güzel halini, babamın görebilmesini isterdim. O, filmlerinin dünyanın her yerinde kabul görmesini çok sevmişti ve bu gerçeği bilmek beni rahatlattı."





"Çağrı, 45 yıl sonra bütün dünyada izlenmeye devam ediyor"

Akkad, filmin İslam dünyası için önemine ilişkin soruya cevaben, şunları kaydetti:

"Bu filmin bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum. Babamın, kültürleri aşan ve gurur duyduğu İslam'ı kendi anladığı şekilde tasvir ettiği bir film yapmayı amaçladığını biliyorum. İlk gösteriminden 45 yıl sonra dahi bütün dünyada sevilerek izleniyor ve hayranlık uyandırıyor. Bu, sinemanın gerçek gücü ve babamın çok daha fazlasını yapmayı planlamasının asıl nedeni."



