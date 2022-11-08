Yazar J. K. Rowling’in romanından uyarlanan Harry Potter filmine yenisi ekleniyor

İngiliz yazar J. K. Rowling’in fantastik romanından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi devam ediyor. Buna göre; 2011'de çekilen son filmin ardından yeni bir film daha geliyor.

Yayınlandığında milyonları ekranan kilitleyen Harry Potter film serisi devam ediyor. En son 2011'de çekilen filmin devamı geliyor. Harry Potter hayranlarını sevendirecek haberin detaylı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ama şnu söyleyebiliriz; yeni Harry Potter filmi geliyor.

Harry Potter efsanesi devam edecek! Warner Bros. Discovery'nin CEO’su David Zaslav, İngiliz yazar J.K. Rowling’le anlaşabilirlerse yeni bir Harry Potter filmi çekmek istediklerini söyledi.

Zaslav, "13 yıldır bir Süpermen filmimiz olmadı. 15 yıldır bir Harry Potter filmi yapmadık. DC filmleri ve Harry Potter filmleri, son 25 yılda Warner Bros. Motion Pictures'ın kârının çoğunu sağladı. Bu yüzden devam filmlerine odaklanacağız. J.K. ile Harry Potter’ın ilerleyişi üzerine bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum"dedi.

"15 yıldır film yapmadık"

Harry Potter efsanesi devam edecek! Warner Bros. Discovery'nin CEO’su David Zaslav, İngiliz yazar J.K. Rowling’le anlaşabilirlerse yeni bir Harry Potter filmi çekmek istediklerini söyledi. Zaslav, "13 yıldır bir Süpermen filmimiz olmadı. 15 yıldır bir Harry Potter filmi yapmadık. DC filmleri ve Harry Potter filmleri, son 25 yılda Warner Bros. Motion Pictures'ın kârının çoğunu sağladı. Bu yüzden devam filmlerine odaklanacağız. J.K. ile Harry Potter’ın ilerleyişi üzerine bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum" dedi.