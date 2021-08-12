Yemek alışkanlıklarınızı tepetaklak edecek 5 belgesel

Tükettiğiniz besinlerin sofranıza nasıl geldiğinizi biliyor musunuz? Besinlerin ardındaki hikayeleri açığa seren bu belgeselleri izledikten sonra yemek alışkanlıklarınız değişecek.

Sağlıklı beslenmenin popüleritesi ile birlikte yemeklerin soframıza gelene kadar geçtiği yollar da dikkat çekici hale geldi.

Birçok insan artık gıdaların serüveninde arka plandaki hikayeyi merak ediyor. Bu noktada sağlıklı yaşama adım atma kararını bir türlü veremiyorsanız, bu belgeseller tam size göre.

İşte beslenme alışkanlıklarınızı tepeden tırnağa düşündürecek 5 gıda belgeseli...

1- FOOD INC / GIDA AŞ

Artık et yerken iki kez düşüneceksiniz! ABD'deki çevreye zarar veren, çalışanlarının haklarına önem vermeyen ve sağlıksız gıda üreten büyük firmaları eleştirmektedir. Gıda sanayisinin iç yüzünü gösteren, toplum tarafından izlenmesi gereken bir belgesel. Food, Inc.'de anlatılanlar sadece Amerika'nın değil, tüm dünyanın sorunlarını kapsıyor. Belgesel, daha bilinçli bir beslenme ve daha bilinçli bir tüketici olmak adına izleyicilerine birçok şey katıyor. Tavuk eti ve kırmızı et üretiminin nasıl ve hangi sağlıksız tehlikelerle dolu olacak şekilde gerçekleştiği gösteriliyor. Şirketlerin, hayvancıları ve çiftçileri nasıl kontrol ettiği, kendi kârları uğruna sağlık ve çevre gibi konuları nasıl hiçe saydıkları çarpıcı bir şekilde izleyiciye anlatılıyor.

2- ROTTEN / GIDA SUÇLARI

"Tükettiğiniz gıdalar masum mu?"

2018 yapımı belgesel, günlük hayatta tükettiğimiz birçok ürünün genetik yapısının nasıl değiştirildiğini ve bunlara izin veren yönetimleri / yöneticileri açığa çıkarıyor. Bal, yer fıstığı, tavuk, sarımsak, süt ve balık gibi global ticaret hacmi geniş ürünlerin her birini ayrı bir bölümde ele alan Gıda Suçları, tükettiğimiz bu ve benzeri birçok daha fazla verim almak amacıyla yapılan sahtecilikleri anlatıyor.

3- FORKS OVER KNİVES / ÇATAL BIÇAKTAN ÜSTÜNDÜR

"Besinler bizi öldürüyor mu?"

Belgeselde, dünyanın değişen beslenme alışkanlığıyla birlikte obezite, kalp-damar hastalıkları, kanser ve diyabetin artması araştırılıyor. Özellikle işlenmiş hayvansal gıdaların hayatımıza girmesiyle kalıtsal hastalıkların ortaya çıkışı arasında bağlantı kuruluyor. Belgeselde ayrıca bitkisel protein ve hayvansal protein ile beslenen iki farklı grubun sağlık açısından süreçleri karşılaştırılıyor.

4- SUPER SIZE ME / ŞİŞİR BENİ

"Menünüz büyük seçim olsun mu?"



Morgan Spurlock, şok edici bir karar alıyor ve bir ay boyunca tüm öğünlerinde McDonald's'tan beslenmeye ve bu süre zarfında yaşam kalitesinde, sağlığında ve vücudunda gerçekleşen değişimi belgeliyor. Üstelik bazı kuralları var; örneğin büyük boy patates ya da içecek isteyip istemediği sorulursa olumlu cevap vermeyi kendine şart koşuyor. Fast food endüstrisi dendiğine akla ilk gelen markanın sürekli tüketimi halinde insan vücuduna, psikolojisine ve sağlığına nasıl zarar verdiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

5- FOOD MATTERS / GIDA MADDELERİ

"Yiyerek iyileşebilir misiniz?"



Belgeselin ana fikri, hekimliğin öncüsü olan Hipokrat'ın "Yiyeceğin ilacın, ilacın da yiyeceğin olsun" sözleridir. Bu belgesel, beslenmemizi değiştirdiğimizde hayatımızda olabilecek değişiklikleri gösteriyor. Bir grup doktor, kanser dahil bir sürü kronik hastalıkta beslenmenin önemini ciddi verilere dayanarak bize sunuyor. İlaç sektörüne de değinen belgesel, insanları iyileştirmesi gereken hastalardan ziyade bir pazar olarak gören farmakoloji piyasasının da gerçek yüzünü gösteriyor.