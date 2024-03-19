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Yeni James Bond için Aaron Taylor-Johnson'ın teklif yapıldı

Yeni James Bond için Aaron Taylor-Johnson'ın teklif yapıldı Daniel Craig'tan sonra yeni James Bond olması için Aaron Taylor-Johnson'a teklif yapıldığı açıklanırken oyuncunun cevabı hakkında bilgi verilmedi.