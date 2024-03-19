Yeni James Bond için Aaron Taylor-Johnson'ın teklif yapıldı

Sinema tarihinin en ilgi çekici ve en ünlü aksiyon serilerinin başında James Bond geliyor...
Sean Connery'den Pierce Brendan Brosnan'a sinema dünyasının birçok karizmatik aktörünün can verdiği karakter, Daniel Craig'tan sonra boşa çıktı.
Yeni James Bond için teklif gitti
Uzun yıllar İngiliz aktörün can verdiği 007 karakteri için arayışta sona gelindi.
Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği açıklandı.
Oyuncunun cevabı hakkında ise bilgi verilmedi.
Daniel Craig ile 16 yıl
Daniel Craig 16 sene boyunca, beş filmde Bond karakterini canlandırdı.
Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26. Bond filminde rol almış olacak.
"İnanılmaz bir iltifat"
Oyuncu, verdiği röportajda Bond karakterini oynamakla ilgili "İnanılmaz bir iltifat olarak kabul ediyorum." demişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış