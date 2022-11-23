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    Yerli yazarların yazdığı oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak

    Devlet Tiyatrolarınca (DT) bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ankara Buluşmaları kapsamında, yerli yazarların oyunları başkentli sanatseverler için perde dedi.
    • 23.11.2022 - 14:49
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    Yerli yazarların yazdığı oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak

    DT'den yapılan açıklamaya göre, DT'nin Türkiye genelindeki sahnelerinde sergilenen 10 oyun, 28 Kasım'a kadar Ankara seyircisiyle buluşacak.

    Diyarbakır, Antalya, Trabzon, İzmir, Van, İstanbul, Erzurum, Bursa, Adana ve Ankara Devlet Tiyatroları'nın eserlerinin sahneleneceği Ankara Buluşmaları'nda, yerli yazarların eserlerinden 53 temsil seyircinin beğenisine sunulacak.

    Yerli yazarların yazdığı oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak #1

    Sahnelenecek oyunlar

    AA'da yer alan habere göre; Bursa Devlet Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu'nda "Sonum Başlangıcımdır", Van Devlet Tiyatrosu, Akün Sahnesi'nde "Siyabend ile Xecê", İstanbul Devlet Tiyatrosu, İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde "Gazale", Adana Devlet Tiyatrosu, Pursaklar DT Sahnesi'nde "Yarınlara Geç Kalmadan", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Türkocağı Sahnesi'nde "Bir Adam Yaratmak" oyunlarını, Erzurum Devlet Tiyatrosu da Stüdyo Sahne'de, "Dünyanın Eski Zamanlarında"


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