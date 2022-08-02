Yeşilçam Sineması'nın emektar köşküne restorasyon dokunuşu

İstanbul, Yeşilköy'de yer alan ve birçok Yeşilçam filmine mekan olan tarihi Darcan Köşkü’nde restorasyon çalışmaları başladı.

Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Neşeli Günler gibi birçok filme ev sahipliği yapan köşkün restorasyonunda tarihi ve kültürel özgünlüğün korunması amaçlanıyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 33 bin taşınmaz kültür varlığına sahip olan İstanbul’da, sivil mimari örnekleri öne çıkıyor.

DHA'da yer alan habere göre; bunlar arasında yer alan Yeşilköy'deki tarihi Arnavut Hayreddin Bey Köşkü, yakın zamanda onaylanan restorasyon projesiyle gündeme geldi. Yeni ismi ile Darcan Köşkü, pek çok Yeşilçam filmine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.

Restorasyon çalışması

Zaman içerisinde yıpranmaya yüz tutan sivil mimari örneklerinin kültürel değerinin korunması amacıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul, Yeşilköy'de yer alan ve birçok Yeşilçam filmine mekan olan tarihi Darcan Köşkü’nde restorasyon çalışmaları başladı.