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    Yeşilçam'ın matrak ve üretken yönetmeni: Aram Gülyüz

    Yeşilçam'ın matrak ve üretken yönetmeni: Aram Gülyüz

    Yeşilçam sinemasının önemli isimlerinden, yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz'ün vefatının üzerinden 4 yıl geçti.
    • 31.08.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:25
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    Yaşamını sinemaya adayan Aram Gülyüz, 13 Nisan 1931'de İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İngiltere'ye giden Gülyüz, yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren müzik firması Electric and Musical Industries (EMI) temsilciliğinde 4 yıl televizyon üzerine eğitim gördü.

    Kore'de askerlik ve tercümanlık yaparken, yönetmen Halit Refiğ ile 18 ay arkadaşlık yapan Gülyüz, Halit Refiğ'in ısrarla, "Sen mat­rak adamsın, sinemaya gir." demesi üzerine, 1958'de Metro Film'i kurarak sinemaya adım attı.

    İlk film: İstanbul Macerası

    Gülyüz, ilk olarak Türk-Alman ortak yapımı, Carl Möhner'in yönettiği "İstanbul Macerası" filminin yapımcılığını üstlendi. Filmde Sadri Alışık, Orhan Günşiray ve Öztürk Serengil'in yanı sıra yabancı oyuncular Eva Palmer ve Bianca Breneca da rol aldı.

    Senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği "Sensiz Yıllar" adlı sinema filmiyle 1960'ta ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Gülyüz, 1961'de "Aşk ve Yumruk" filmini çekti.

    Aram Gülyüz; Öztürk Serengil, Çolpan İlhan, İsmail Dümbüllü ve Suzan Avcı'nın başrollerinde oynadığı ve "En önemli filmim" dediği "Temem Bilakis"i 1963'te izleyiciyle buluşturdu.

    Yeşilçam ın matrak ve üretken yönetmeni: Aram Gülyüz #1

    Türk sinemasında sesli çekime geçen ilk yönetmen oldu

    Türkiye'nin ilk balerinlerinden Gönül Gülyüz ile bir film setinde tanışan ve 1965'te evlenen usta sinemacının bu evlilikten Ferdi ve Arda isimli iki oğlu dünyaya geldi.

    Aram Gülyüz, Türk sinemasında sesli çekime geçen ilk yönetmen oldu ve dublajla ilgili düşüncelerini bir röportajında şu sözlerle açıklamıştı:

    Yeşilçam ın matrak ve üretken yönetmeni: Aram Gülyüz #2

    "Sinemanın büyük kaybı"

    "Sinemanın en büyük kaybı, dublaj olayıdır. Kendi lisanına dublaj yapan başka bir ülke sineması göremezsiniz. Muhsin Ertuğrul zamanında bu iş platolarda sesli yapılıyormuş. Biri çıkıp dublajlı filmi ucuza getirince, öyle kalmış ama artık yavaş yavaş sesliye dönecek."

    Yönetmenliğinde Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Billy Wilder ve Woody Allen'ı örnek alan Gülyüz, Türker İnanoğlu'nun yapımcısı olduğu birçok komedi türü televizyon dizisinin de yönetmenliğini üstlendi.

    Yeşilçam ın matrak ve üretken yönetmeni: Aram Gülyüz #3

    Pek çok senaryo kaleme aldı

    Usta sinemacı, yaşamı boyunca 28 filmin senaryosunu kaleme alırken, "Ayşecik" serisinin bazı filmleriyle "Uğurlugiller", "Yasemince" ve "Tatlı Kaçıklar"ın da aralarında olduğu 140'ın üzerinde film ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.

    Ödüllü yönetmen

    Son olarak 2014'te, başrollerini Gürgen Öz, Seda Bakan ve Ersel Şibil'in paylaştığı "Zaman Makinesi 1973" filmini izleyiciyle buluşturan Gülyüz, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2017'de düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali'nde "Sinema Onur Ödülü"ne layık görüldü.


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